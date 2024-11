Gaeta.it - Cambio di interprete nella Forza del Destino: Brian Jagde sostituisce Jonas Kaufmann alla Scala

Facebook WhatsAppTwitter L’opera di Giuseppe Verdi, “Ladel”, si appresta a debuttare il 7 dicembre al Teatrodi Milano, aprendo ufficialmente la stagione lirica 2023-2024. Tuttavia, il famoso tenorenon sarà presente come protagonista nel ruolo di Alvaro. La notizia ha colto di sorpresa i fan e gli appassionati di lirica, che attendevano con grande curiosità l’interpretazione di.La rinuncia diha dichiarato che, per “motivi familiari”, non potrà prendere parte alle prove per lo spettacolo, il che significa che non si esibirà in alcuna delle rappresentazioni previste fino al 2 gennaio. La notizia ha destato comprensibile preoccupazione tra i fan e il diretto coinvolgimento della, che già registrava un elevato indice di vendite dei biglietti.