Calcio nasce una fondazione in memoria di Joe Barone | l’annuncio del figlio

Leggi su Sportface.it

Giuseppedell’ex dirigente della Fiorentina Joe – scomparso lo scorso 18 marzo a causa di un attacco cardiaco – ha annunciato la nascita di unaindi suo padre. Lo ha fatto in occasione del premio internazionale di ciclismo ‘Giglio d’oro’ a Calenzano (Firenze), dichiarando: “Il progetto è ancora nelle prime fasi, ma andiamo avanti. Sarà bello sia per le persone che hanno conosciuto mio padre a New York, ma anche qui a Firenze. Vogliamo donare i defibrillatori a tutte le scuole. Poi stiamo lavorando a tante altre idee“.unaindi JoedelSportFace.