Ilfattoquotidiano.it - Bandecchi resta senza consiglieri: “Con me candidato, Proietti era a lavare i piatti. Attenta a come parla o la festa gliela organizzo io”

“Se ildel centrodestra fossi stato io, stasera lei non avrebbe festeggiato niente, era a casa a“. Le parole –si capisce facilmente dal loro sapore sessista – sono di Stefano, leader di ciò chedi Alternativa Popolare, sindaco di Terni, che alla vigilia delle elezioni regionali era stato descrittolo “Scajola dell’Umbria“, cioè la pedina determinante per il successo finale della coalizione. E invece no: non solo il centrodestra ha perso, ma di sicuronon ha mai rischiato di far vincere l’alleanza: la sua lista ha preso il 2,16 per cento e il distacco dal centrosinistra è stato di 5 punti. Per giunta Alternativa Popolare rimarrà fuori dal consiglio regionale. L’esercizio del “se” è sempre abbastanza fine a se stesso a maggior ragione quando si tratta di questioni elettorali, ma il patron dell’università Niccolò Cusano non se ne priva: “Potevo fare il gol finale, se mi avessero messo in condizione di segnare – dice in un’intervista alla Stampa – La verità è che gli umbri hanno scelto il Pd,quasi sempre negli ultimi 50 anni.