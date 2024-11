Chiccheinformatiche.com - Attenzione a 025206899, chi chiama? Chi è? Tutte le info su questo numero

Se hai ricevuto unata dale ti stai chiedendo chi possa essere, sei nel posto giusto. Inarticolo, esploreremo le possibili ragioni dietroe ti forniremo alcune indicazioni utili per capire di chi si tratta.tipo di ricerca può essere utile per evitare possibili truffe o per individuarete indesiderate.Chida, propongono investimenti AmazonLa voce registrata annuncia che visto le recenti elezioni americane e la vittoria di Trump, il mercato sarà in forte crescita, ragion per cui si è invitati ad investire in azioni AMAZON investendo 200 euro.La voce registrata chiede poi all’utente se desidera essere rito da un operatore per maggiori dettagli.Come funziona la truffaQuesta è una classica truffa telefonica o scam finanziario, in cui i truffatori sfruttano eventi attuali e nomi di grandi aziende, come Amazon, per ingannare le persone e convincerle a investire denaro.