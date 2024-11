Ilfattoquotidiano.it - Ambrogino d’oro a Shevchenko e all’ex presidente Anpi Roberto Cenati. Non passa la proposta di darlo alla memoria di Berlinguer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Enriconon riceverà un, come aveva proposto il collettivo che gestisce il sito enrico.it incassando il via libera di Fratelli d’Italia. La massima onorificenza del Comune di Milano, concessa a chi ha dato lustrocittà, andrà invece tra gli altridiMilano, dimessosi a marzo perché non condivideva l’utilizzo della parola “genocidio” per definire la strage di civili a Gaza, e Sandra Gilardelli che ha militato nella Resistenza del Verbano ed è una delle pochissime superstiti della Resistenza ecalciatore Andrij. A decidere i nomi è stata la commissione del Comune che si è riunita martedì pomeriggio. La consegna del prestigioso premio, come sempre, sarà il 7 dicembre.A ricevere l’attestato sarà anche la Filarmonica della Scala.