Zonawrestling.net - AEW/TNA: Aggiornamento importante su Mike Bailey in AEW

Nella giornata di oggi vi abbiamo riportato come un rumor proveniente da PWInsider indicava la data del possibile debutto diin AEW, ovvero il 27 Novembre.A poche ore di distanza Fightful Select ha smentito questa possibilità.Fightful fa chiarezza Il report di Fightful riporta che il contratto dicon la TNA non è ancora ufficialmente scaduto, scadrà invece a Dicembre. Il wrestler canadese ha soltanto terminato i servizi per la compagnia durante i tapings a Detroit. Ad ogni modo gli è stato permesso di parlare con altre compagnie già da Novembre.La possibilità che “Speedball”vada in AEW è ancora probabile, ma sicuramente non sarà durante il Continental Classic come invece è emerso questo pomeriggio.lascierà la TNA dopo tre anni in cui è diventato tre volte X-Division Champion nonché uno dei volti più noti della compagnia di Nashville.