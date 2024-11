Lanazione.it - Zona monumentale, restyling al via per il percorso turistico

Pisa, 18 novembre 2024 – Parte nei prossimi giorni la prima fase del cantiere PNRR per la riqualificazione delciclopedonale dedicato ai turisti dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e fino a piazza Manin, inclusa l’area del mercato, tra largo Cocco Griffi e piazza Manin. I lavori, che termineranno entro dicembre 2025, sono affidati a Cemes spa per un importo complessivo - inserito nel bando Pinqua di Porta a Lucca – di 5,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni finanziati con fondi Pnrr, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa. La prima fase del cantiere interessa l’area tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi, la seconda il mercatoda Largo Griffi-piazza Manin, la terza si svilupperà dal parcheggio scambiatore fino all’area della scuola primaria “Filzi”, mentre la quarta fase riguarderà ildalla scuola in via da Vinci fino a via Contessa Matilde.