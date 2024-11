Lanazione.it - Tavola rotonda con gli esperti. Strategie per un mercato più equo

‘Quando la correttezza commerciale diventa una scelta di trasparenza: tutela e fiducia neldei servizi essenziali’. È il titolo del convegno che si tiene domani al Museo del Tessuto. Riflettori accesi sul tema della correttezza commerciale nell’ambito dell’offerta di servizi essenziali come gas, luce e telecomunicazioni per i cittadini. La trasparenza e il rispetto delle regole da parte dei fornitori non rappresentano solo obblighi normativi, ma sono scelte strategiche che rafforzano la fiducia dei consumatori e favoriscono unpiù. Il convegno, attraverso unacon, offrirà una panoramica sulle migliori pratiche per promuovere la correttezza commerciale. Partecipano la sindaca Ilaria Bugetti e Fabia Romagnoli, presidente della Fondazione Museo del Tessuto, porta il suo contributo Nicola Ciolini, ad di Estra; seguirà la presentazione dell’indagine sulla correttezza commerciale a cura di Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli.