Sinner è Paperone con le vittorie | è il tennista che ha guadagnato di più in una sola stagione

È uno Jannik“acchiappatutto” quello che ha chiuso lavincendo anche le ATP Finals. A Torino, il numero uno del ranking ha sconfitto in finale per 6-4, 6-4 l’americano Taylor Fritz mandando in estasi il pubblico italiano. Un successo netto e importante, non solo a livello sportivo ma anche da un punto di vista economico., con la vittoria del torneo, ha incassato oltre 4 milioni e 600 mila euro superando i 20 milioni di guadagni complessivi. L’altoatesino stabilisce dunque un altro record, questa volta fuori dal campo: nessuno hapiù di lui nella storia del tennis in una singola. Afronte di un bilancio di 70, 6 sconfitte e 8 titoli vinti, il numero uno al mondo ha incassato 4 milioni e 600 mila euro per aver vinto le Finals da imbattuto, cifra che si somma agli oltre 11 milioni di premi portati a casa durante la, tra un torneo e l’altro.