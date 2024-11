Qui non è Hollywood…o forse sì?

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 16 novembre 2024- “Qui non è Hollywood” è il titolo di serie televisiva da poco uscita su Disney plus ma è anche una promessa illusoria. Perchéè vero, qui non è Hollywood ma è una piattaforma streaming che utilizza gli stessi meccanismi dell’industria cinematografica. Creata da Pippo Mezzapesa, la serie è prodotta da Fandango in collaborazione con Rai Fiction. Ispirata all’omonimo libro di Mario Biondi, i quattro episodi raccontano di una ragazzina uccisa dagli zii e dalla cugina. All’omicidio segue un clamore mediatico fatto da continui andirivieni che sconvolgono la piccola cittadina di Avetrana. Potrebbe quindi essere la solita serie crime ma è qualcosa di più: perché il racconto non è frutto di fantasia ma è reale, e la quindicenne uccisa è Sarah Scazzi ed il suo è uno dei casi che hanno più sconvolto la penisola.