Biccy.it - Potente conduttore sparla di Amadeus e Alessandro Cattelan

Leggi su Biccy.it

Come tutti gli altri ambienti lavorativi, anche quello del mondo dello spettacolo è pieno di malelingue, falsità e cattiverie dette alle spalle. Nei suoi famosi indovinelli pubblicati su Dagospia, Alberto Dandolo ha parlato di un presentatore Rai non troppo sincero con due suoi famosi colleghi. Stando a quello che ha rivelato il noto giornalista di Oggi e Dagospia, unin pubblico esalterebbee alle loro spalle direbbe peste e corna.Undi?Ecco cosa ha rivelato Dandolo: “E poi c’è una chicca su un presentatore. Chi è quelRai che in pubblico li esalta ma che in privato dice pesta e corna die di? Ah, non saperlo”.A questo punto viene proprio da chiedersi.