Quotidiano.net - Orari sciopero treni 23 e 24 novembre: nessuna fascia di garanzia. Le info utili

Roma, 182024 – Ancora disagi in vista per chi si muove con i. Sigle sindacali autonome hanno indetto unonazionale di 24 ore per sabato 23 e domenica 24. L’agitazione inizierà alle 21 di sabato e si concluderà domenica, alla stessa ora. Trattandosi di una giornata festiva, le fasce diper iregionali non sono previste. Loriguarda il personale ditalia, Trenord e Tper. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che ripercussioni suici potranno essere anche prima e dopo l’inizio e la fine delloe che i viaggiatori che vogliono rinunciare al biglietto possono chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato, per Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno antecedente lostesso, per iRegionali.