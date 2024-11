Gaeta.it - Nuove emozioni in vista: la terza stagione di What If…? su Disney+ dal 22 dicembre

sta per lanciare il trailer delladiIf.?, una serie animata apprezzata del franchise Marvel. Questa attesissima nuovasarà l'epilogo di un racconto che ha appassionato gli spettatori attraverso il Multiverso. Con un debutto previsto per il 22, gli abbonati potranno immergersi nel mondo diIf.? con un nuovo episodio ogni giorno per otto giorni consecutivi. Scopriamo nel dettaglio questa nuova avventura.Le novità diIf.?If.? rappresenta un'innovazione nell'universo Marvel, invitando il pubblico a esplorare scenari alternativi relativi ai personaggi e alle storie già conosciute. Lapromette di mantenere questo approccio distintivo, arricchendolo di elementi capaci di stupire anche i fan di lunga data.