Nordio all’Anm | Non ci sono toghe sgradite sono slogan Ma devono essere imparziali

Non esistono “giudici sgraditi” o la volontà di assoggettare i magistrati alla politica, “solofolcloristici, nessuna toga sgradita. Ma la loro libertà è vincolata dal dovere dità. La separazione delle carriere è il primo step”. Parola di Carlo, ministro della Giustizia, che in un’ intervista al Corriere della Sera commenta gli ultimi altolà dell’Anm che denuncia accerchiamenti da parte del governo. “Non ciattacchi mirati per assoggettare i giudici alla politica”, ribadisce. “E non capisco da dove l’Anm tragga questa convinzione. Mi attendo argomentazioni logiche, nonfolcloristici”.: non esistono giudici sgraditi.soloIl Guardasigilli respinge la narrazione secondo cui la separazione delle carriere sarebbe il primo step per sottomettere alla politica il controllo della legalità.