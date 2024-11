Anteprima24.it - Niente internet e riscaldamento, bagni rotti: gli studenti del Liceo ‘Giannone’ protestano

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota deglidelClassico, pronti a protestare per le pessime condizioni in cui, secondo loro, versano alcuni plessi scolastici:“Beneventani,dopo l’ennesimo sopruso, noidelClassico “Pietro Giannone” riteniamo doveroso protestare. Tutta la comunità studentesca non può restare ferma e continuare a subire le strampalate decisioni dell’Amministrazione provinciale. In quest’anno scolastico ci è stato tolto tutto: dal senso di comunità, ai luoghi in cui svolgevamo la nostra formazione, all’esercizio di quei diritti, per ottenere i quali,come noi in passato hanno combattuto e, in alcuni casi, hanno addirittura perso la vita.Ci hanno privato di ogni possibilità di socializzazione tra amici-e professori a pochi anni dalle chiusure imposte dal COVID, spargendoci in quattro plessi differenti, con vari scambi di posti, in una specie di insensata quadriglia, grazie alla quale non abbiamo più contatto con gli altridel, situati in altri plessi rabberciati dall’Amministrazione all’ultimo momento, lontani gli uni dagli altri, tutti zitti e fermi, come nelle carceri.