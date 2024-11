Lapresse.it - Napoli, lite per un pallone: 13enne accoltellato

Un ragazzino di 13 anni è stato ferito con un coltello ieri sera a Giugliano in Campania, in provincia di. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti in ospedale, il ragazzo stava giocando acon altri amici in un parchetto nei pressi di piazza Gramsci quando è stato avvicinato da un coetaneo, intenzionato a prendere la palla.Ilsi è rifiutato ed è stato aggredito dall’altro giovane, che lo ha ferito con un coltello alla coscia sinistra. Ilè stato dimesso con un punto di sutura dall’ospedale San Giuliano. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Giugliano in Campania per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’aggressore.