Puntomagazine.it - Napoli, interesse e partecipazione per il convegno sul centro storico. “Il cambiamento va governato”

L’evento è stato organizzato dall’Arciconfraternita dei Pellegrini e ha registrato ladel sindaco Manfredi e della sua vice LietoGrandee forteper ildal titolo “Governare il– Identità e futuro deldi”, andato in scena sabato 16 novembre, presso la Sala del Mandato dei Pellegrini, in via Portamedina 41. Dopo il saluto del Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Giovanni Cacace, e la relazione introduttiva di Pasquale Belfiore Presidente della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, hanno dibattito sul futuro deldiautorevoli ed esimi personaggi: Alessandro Castagnaro, Presidente CTS Piano di gestione Unesco, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali di, Massimo Di Porzio, Presidente Confcommercio, mentre in rappresentanza dell’amministrazione comunale disono intervenuti Laura Lieto, Vicesindaco e assessore all’Urbanistica, e il primo cittadino Gaetano Manfredi, che ha concluso i lavori.