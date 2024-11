Gaeta.it - L’industria turistica italiana in evoluzione verso un modello sostenibile e inclusivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersta affrontando una trasformazione significativa, allontanandosi dai modelli di overtourism che hanno caratterizzato le destinazioni più affollate come Venezia e Firenze. Le attuali statistiche rivelano che il 75% dei visitatori del Paese si concentra in sole quattro aree geografiche, occupando solo il 4% della sua superficie totale. Con l’obiettivo di diversificare l’offerta, si stima che in un futuro prossimo ci si orienteràforme di turismo più sostenibili, che invitano alla scoperta di borghi e aree meno note.Cambiamenti nel turismo: il caso dell’overtourismL’overtourism ha messo a dura prova molte delle destinazioni turistiche principali in Italia, creando sfide significative per la sostenibilità e la qualità della vita nei centri storici.