Iltempo.it - L'Emilia-Romagna resta rossa, De Pascale già attacca il governo. In Umbria vince Proietti

Conferme non scontate e sorprese significative. Inil Pd monopolizza la netta affermazione del neo Presidente Michele Deed anche inil partito di Elly Schlein fa da baricentro alla resurrezione del campo largo, che nonostante l'ulteriore débâcle dei Cinque Stelle, consente alla candidata del centrosinistra Stefaniadi conquistare la Presidenza della regione e battere la governatrice uscente Donatella Tesei del centrodestra. Da capire se i risultati delle elezioni regionali dell'e dell'segnalino una evoluzione di quella che potrebbe rappresentare l'inizio di un trend o una tendenza politica in progress. Oltre all'exploit del Pd ed alla crescita dei consensi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, i dati dell'Emilae soprattutto dell', denotano delle indicazioni utili per raffronti e indicazioni.