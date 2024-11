Liberoquotidiano.it - Lecce, dimessa con febbre dopo un'operazione: muore per choc settico, clinica condannata

con laun intervento chirurgico e senza una prescrizione della terapia antibiotica necessaria: così è morta una 64enne anel 2015. Oggi,nove anni, unaprivata della città pugliese e un medico in servizio nella stessa struttura sono stati condannati a risarcire i familiari della vittima con quasi 800mila euro. La 64enne è morta il 19 ottobre 2015uno shock, sopraggiunto nel decorso post operatorio all'interno dellain cui era stata ricoverata - il 15 giugno sempre dello stesso anno - e dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico per una patologia cardiaca. Per i figli e i nipoti, si sarebbe trattato di un caso di malasanità. Di qui la decisione di affidarsi a un legale e di richiedere un risarcimento in sede civile. Che il tribunale ha riconosciuto.