Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Tradimento: e se il tradito sa tutto ma non gliene importa niente?

Ciao Ester,mi sono imbattuto per caso in un tuo articolo e mi ha divertito molto il tuo modo di rispondere alle lettrici della tua rubrica. Questa volta chi ti scrive è un uomo di 46 anni, con una compagna da oltre sei anni. L’anno scorso ho iniziato una relazione clandestina con una ragazza di 31 anni e madre di famiglia. È infermiera in una RSA dove mio padre ha trascorso i suoi ultimi anni di vita. Sesso: le regole per salvare la coppia dal(parola di esperta!) X È stata uno dei punti di riferimento all’interno della struttura sanitaria, persona capace ed affidabile.