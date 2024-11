Lanazione.it - Le glorie e i tormenti di Puccini. Viaggio tra le lettere nascoste del grande compositore toscano

Domani alle 17.15 appuntamento con “Giacomo. Gloria e tormento” di Rossella Martina al Conservatorio della Spezia. Prosegue infatti il tour di incontri della giornalista e scrittrice che, venuta in possesso di numeroseinedite rimaste per tanti anniin una valigia, ha ricostruito momenti della vita privata delmaestro strettamente connessi alla sua composizione operistica. Un vero e propriotra lee idel, alla scoperta di undavvero inedito. L’incontro, gratuito e aperto alla cittadinanza, sotto l’auspicio del Lions International La Spezia degli Ulivi vedrà Rossella Martina dialogare con Maurizio Caporuscio, presidente di La Spezia Lirica Festival che promuove l’evento. E non mancheranno interventi musicali a cura del maestro Giuseppe Bruno.