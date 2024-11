Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 4 anticipazioni terza puntata del 25 novembre 2024, la trama degli episodi 5-6

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Siamo a metà del racconto della quarta stagione con ladi4, tratto dal libro Storia della bambina perduta. Lila e Lenu sono a Napoli per una nuova vita da adulte, attorno a loro i personaggi di sempre, tra storiche rivalità e incomprensioni. Ecco ledelladi4.di lunedì 25Lila è amata da tutto il rione. Elena decide di lasciarle le figlie, mentre lei e Nino sono in fuga a New York. Di ritorno dal magnifico viaggio, sia Lila che Elena si rivelano di essere incinta. Nino è felice della buona novella ed Elena vuole fidarsi di lui nonostante continui a condurre una doppia vita. Sconvolta dalla notizia della strage di Bologna, Elena deve portare Immacolata all’ospedale perché ha avuto un tracollo e infatti scopre che la madre ha un tumore.