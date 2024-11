Ilfoglio.it - La fuga da X e l'inizio di una nuova transizione fra le piattaforme

La giudice Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, l’europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo, il presidente della Fnsi Vittorio Di Trapani e anche Piero Pelù con Elio e le Storie tese lasciano X, il social di Elon Musk, accusandolo di essere un mezzo di propaganda dell’estrema destra. E’ probabile che il multimiliardario stellare non se ne stia facendo un grosso cruccio - magari qualche pensiero in più potranno darglielo l’abbandono dello storico Guardian e quello, analogo, de Lavanguardia, templi del giornalismo progressista britannico e catalano e diverse stelle hollywoodiane, con il loro carico di follower - ma questi addii hanno un senso più profondo della polemica politica quotidiana, sono i primi evidenti segnali pubblici di una tendenza già in atto da tempo nel mondo della comunicazione social: la diversificazione delle, del loro uso e dei loro contenuti.