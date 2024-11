Liberoquotidiano.it - Gruppo Enercom: sostenibilità, investimenti locali e laboratori scolastici per un futuro sempre più green

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Milano, 18 novembre 2024 - Il, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, presenta un piano ambizioso per lae l'innovazione, rafforzando il suo ruolo di partner strategico per le crescita che mette al centro la responsabilità verso il territorio e le persone. comunitàe protagonista di un cambiamento sostenibile. Con il secondo Bilancio di, ilsottolinea il proprio impegno verso obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), abbracciando un modello diLe iniziative delspaziano dall'implementazione di strutture per l'autoconsumo energetico collettivo alla creazione di percorsi formativi per i dipendenti,in cybersecurity e progetti educativi che portano l'energia direttamente nelle scuole.