Anteprima24.it - Giunta tecnica ai titoli di coda: pronta la squadra Festa-Nargi

Tempo di lettura: 3 minutiSe ne salverà solo uno. Forse. In principio doveva essere l’avvocato Edoardo Volino ma, probabilmente per l’aria che si respira a Palazzo di città da qualche settimana, ha scelto di fare da solo un passo indietro e dimettersi prima di finire nel calderone del rimpasto targato dal tandem Laura- Gianluca.Il sindaco di Avellino vorrebbe comunque salvare almeno uno dei professionisti esterni scelti all’inizio del suo mandato, e le indicazioni punterebbero al professore universitario Alessandro Scaletti, delegato al bilancio, tra l’altro subentrato in corso d’opera dopo le dimissioni del collega Mario Calabrese.Rispetto ai nuovi innesti politici, invece, non dovrebbe esserci alcuna novità rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni ( LEGGI QUI), con unache diventerebbe tutta “festiana”, dopo che l’ex sindaco, seppur agli arresti domiciliari in quella fase, era riuscito a strappare la casella della Presidenza del Consiglio Comunale con la conferma di Ugo Maggio e quella del vice sindaco con l’assessore uscente Marianna Mazza.