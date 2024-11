Coppa Davis 2024 Nadal | Mi sento bene voglio aiutare la squadra a vincere Federer proverà a esserci

Leggi su Sportface.it

Rafaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del debutto della sua Spagna nelle finali di: “Mie mi sto godendo la settimana, non faccio molto caso al ritiro. Sarà un grande cambiamento nella mia vita, ma per il momento sono molto emozionato e felice di essere qui“.“Se scenderò in campo spero di controllare le mie emozioni. Non sono qui per ritirarmi, ma perla. È la mia ultima settimana in una competizione a squadre e la cosa più importante èla. Le emozioni arriveranno, ma sarò concentrato su quello che devo fare – ha proseguito l maiorchino – Ho cercato di lavorare il più possibile nell’ultimo mese e mezzo. Quando non si gioca per tanto tempo è difficile mantenere il livello con costanza, tuttavia il miglioramento c’è ogni giorno, lo vedo“.