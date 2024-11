Gaeta.it - Civitavecchia: esplosione in condominio, operaio ricoverato in ospedale dopo folgorazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico ha scossonel pomeriggio di lunedì 18 novembre 2024, quando un’avvenuta all’interno di un palazzo ha causato il ferimento grave di un. L’uomo, impegnato in lavori di installazione della fibra ottica, è stato elitrasportato d’urgenza all’Sant’Eugenio di Roma. I residenti della zona sono stati evacuati per garantire la loro sicurezza. Ecco i dettagli dell’accaduto.I fatti dell’L’, registrata verso le ore 16:00, è avvenuta in piazzale Di Vittorio, all’interno di unnella zona di Campo Dell’Oro. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente è stato causato da un malfunzionamento elettrico mentre unera impegnato ad installare la fibra ottica. La potenteha provocato non solo il ferimento dell’uomo, ma anche un incendio nel vano scale del palazzo.