Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici 2025 da 100 euro con l’emendamento della Lega, come funziona oggi

Un emendamento, a firma del deputato Alberto Luigi Gusmeroli, prevede unda 100. L’incentivo è finalizzato alla sostituzione di grandiobsoleti, ovvero di frigorifero, lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie. Per ottenerlo è necessario acquistare nuovi apparecchi a più elevata classe energetica, comunque non inferiore alla B.La misura va a sommarsi, e non a sostituirsi, al vecchiomobili edal 50%, prorogato per un anno dalla Manovra, che è però subordinato alla ristrutturazione edilizia.I limitimisura“La misura coprirà il 30% del costo, nel limite massimo di 100, elevato a 200per famiglie con Isee inferiore ai 25.000annui, stanziando 100 milioni diper ciascuna annualità del triennio-2026-2027“, spiega Gusmeroli che è anche presidentecommissione Attività produttiveCamera e responsabile Fisco