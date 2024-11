Ilrestodelcarlino.it - Bloccata dalla polizia banda pronta a mettere a segno furti di auto di lusso: 5 denunciati

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 18 novembre 2024 - Erano pronti aqualche colpo, probabilmente a rubaredi, ma sono stati bloccati e smascheratiprima che entrassero in azione. E’ accaduto ieri notte intorno alle 3.30 quando, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio svolto dagli uomini della squadra mobile e dei carabinieri, è stata notata un’aggirarsi per le vie del centro di Porto San Giorgio con andatura sospetta. La vettura stava procedendo lentamente, addirittura arrivando a fermarsi in prossimità delleparcheggiate. I poliziotti, sempre più insospettiti, hanno deciso quindi di seguirla fino alla zona industriale del comune di Porto Sant’Elpidio, dove insistono importanti aziende calzaturiere e dove hanno fermato il mezzo per procedere al controllo degli occupanti.