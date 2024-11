Oasport.it - Basket: Olimpia Milano, lunedì di Serie A col brivido a Cremona. La Vanoli rimonta, poi cede all’EA7

Monday night per l’. L’EA7 riesce a portare a casa una partita che rischia di buttar via contro ladi Demis Cavina, e lo fa con un Armoni Brooks irreale, da 31 punti con 7/10 da tre, protagonista di ogni momento decisivo della partita. Per i padroni di casa 21 e 8 rimbalzi di Tariq Owens. Gli uomini di Messina sono ora terzi con Trapani e Brescia in classifica,resta penultima con un’unica vittoria.entra nel match senza Dimitrijevic e McCormack, ma comincia molto bene da tre con due realizzazioni di Brooks e una di Mirotic per l’11-8. Ricci rincara la dose, Brooks pure e sul +9arriva il timeout, che sortisce poco effetto perché Diop da rimbalzo in attacco trova il +11 e LeDay con un gioco da tre il +14 (10-24). Il primo quarto finisce senza scossoni, sul 16-28.