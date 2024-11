Lapresse.it - Anci, via libera del Pd: Manfredi sarà nuovo presidente

Gaetanoil successore di Antonio Decaro alla presidenza dell’(Associazione nazionale Comuni italiani). Il sindaco di Napoli, secondo quanto confermano fonti dem, avrebbe vinto la sfida tutta interna al centrosinistra con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che dovrebbe diventare vicee coordinatore dei sindaci dem. L’assemblea annuale, che ratificherà l’elezione di, si svolgerà dal 20 al 22 novembre a Torino.: “Partire dai Comuni per una nuova fase di crescita”“Viviamo una stagione complessa nella quale i problemi economici, la riduzione del potere d’acquisto, i contrasti sociali e le difficoltà lavorative e abitative rendono il vivere molto difficile. Oggi dobbiamo rilare la sfida partendo dai Comuni, dalle grandi città e dai piccoli Comuni dalle aree interne e delle aree costiere per fare in modo che ci sia una nuova fase di crescita, una nuova fase di sviluppo.