Ilgiorno.it - A Valeria Fratta i ladri fanno esplodere l'ultimo bancomat del paese e la banca non lo apre più: è protesta

Valera(Lodi), 18 novembre 2024 - Esplode ildele ladecide unilateralmente che non sarà più riaperto. Ma il sindacato lancia un appello: “Non guardate l’utile, fate un servizio sociale, o recherete grave disagio soprattutto ai pensionati”. Dopo l’esplosione deldi Valera, a carico di ignoti, avvenuta tra il 3 e 4 novembre 2024, il Banco Bpm ha deciso di non riaprirlo. Lo ha comunicato, amareggiato, il sindaco Fabio Bassan, che ha poi chiesto e ottenuto un incontro in merito, dato che ora ilè sprovvisto del servizio, senza però trovare riscontro alla problematica. La stessa Federazione autonomari italiani, per bocca del segretario coordinatore Ettore Necchi, rimarca da tempo l’esigenza di lasciare nei paesi, in assenza delle filiali, vista la desertificazione generale degli sportelli, almeno i