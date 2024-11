Ilrestodelcarlino.it - “Ubriaco un giovanissimo su tre”

Marina di Ravenna (Ravenna), 17 novembre 2024 – Più di mille persone intervistate, tantissime serate passate in più punti di Marina di Ravenna sino a notte fonda. La terza edizione, come le prime due del resto, della campagna di sensibilizzazione sul consumo moderato e responsabile delle bevande alcoliche, è stata realizzata dal Nucleo volontariato di Ravenna dell’Associazione nazionale carabinieri – presieduta da Isidoro Mimmi – e ha portato risultati interessanti. E uno spaccato della vita estiva sul litorale ravennate: un turismo spesso “povero” che porta tanti giovani e meno giovani a divertirsi sulle spiagge e nei locali del territorio. Lo spaccato che ne risulta è a volte incoraggiante, a volte inquietante, come racconta lo stesso Mimmi, carabiniere a riposo ora col grado di sottotenente della riserva di complemento dell’Arma e vera anima del Nucleo ravennate: “La campagna per l’uso moderato e consapevole delle bevande alcoliche ha avuto, come lo scorso anno, un approccio scientifico e ha coinvolto tutte le fasce di età, anche se si è prestata particolare attenzione ai più giovani, non sempre consapevoli dei rischi che si corrono.