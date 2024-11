Ternana-Lucchese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Libero Liberati valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini allenati da mister Ignazio Abate hanno ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite, insieme a tre pareggi, e devono assolutamente tornare ai livelli di inizio stagione se vogliono tenere il passo di Pescara e Torres., come seguire il matchLa compagine toscana, dal suo canto, ha conquistato appena tre punti nelle ultime cinque sfide e spera di tornare al successo superando una delle avversarie più forti del torneo, proprio sul campo ostico del Liberati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254.