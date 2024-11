Sci di fondo Ganz settima e Franchi decima nella 10km FIS di Muonio

Leggi su Sportface.it

Va in archivio il trittico di gare FIS di, in Finlandia, test agonistico a duene dal via della stagione di Coppa del Mondo. Caterinaha chiuso al sesto posto, mentre Francescasi è classificatain tecnica libera sulla neve finlandese. Il miglior tempo è quello della tedesca Victoria Carl che dopo 25’42?3 di gara si è lasciata alle spalle di 9?1 la padrona di casa Kerttu Niskanen, con l’austriaca Teresa Stadlober in terza posizione a 28?5.ha chiuso a 1’01?1 dalla prima della classe. Davanti a lei anche l’altra tedesca Pia Fink e le finlandesi Anne Kyllonen e Katharina Hennig. Ritardo di 1’07?2 per. Assente l’altra azzurra Anna Comarella che non ha preso parte alla gara. Sci diFIS diSportFace.