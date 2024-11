Pugilato Mike Tyson | A giugno sono quasi morto quindi ho vinto

Leggi su Sportface.it

è stato pesantemente sconfitto da Jack Paul in quello definito il suo ultimo scontro sul ring. Ironsi dice comunque grato dell’esperienza e su X scrive: ” È una di quelle situazioni in cui perdi ma continui a vincere”, scrive il 58enne, che ha ricevuto un premio pari a 20 milioni di dollari. “A. Ho avuto otto trasfusioni di sangue. Ho perso metà del mio sangue e 25 chili in ospedale e ho dovuto lottare per rimettermi in forma,ho”. E continua: “Permettere ai miei figli di vedermi affrontare per otto round un pugile talentuoso che ha la metà dei miei anni è un’esperienza di cui nessuno deve discutere”, conclude.: “Aho” SportFace.