Ilfattoquotidiano.it - Nuovo massacro a Gaza: bombe su un edificio, almeno 26 morti e 59 dispersi. Nove arresti per manifestazioni sotto casa di Netanyahu

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sepolti dalle macerie. Così sono morte26 persone, mentre altre 59 risultano ancora disperse, nell’ennesima strage di civili palestinesi acompiuta dall’esercito israeliano. La difesa civile della Striscia, per bocca del suo portavoce Mahmud Bassal, ha riferito che tra le vittime ci sono diversi bambini, colpiti da un attacco aereo che si è abbattuto sul nord dell’enclave palestinese.Gli attacchi dello Stato ebraico non si sono limitati alla Striscia di. Dopo aver emesso un ordine di evacuazione per gli abitanti di tre settori della periferia sud di Beirut, gli aerei da guerra di Tsahal hanno colpito la periferia della capitale. “Vi trovate nei pressi di strutture vicine a Hezbollah contro le quali le Forze di Difesa israeliane sono pronte ad agire a breve”, si legge su uno dei messaggi diffusi dall’Idf agli abitanti di Hadath Beyrouth, Burj al-Barajneh e Chiyah.