Spazionapoli.it - News SSC Napoli, ULTIM’ORA su Lobotka: c’entra l’infortunio

La notizia dell’sul centrocampista slovacco tiene tutti col fiato sospeso, possibile il rientro anticipato: svelato il motivo.Ultimi match per i calciatori delimpegnati con le nazionali di appartenenza. A partire da questa sera, gli italiani della formazione partenopea termineranno il proprio incarico con la Nazionale, tornando a disposizione di mister Antonio Conte. In seguito al rientro anticipato da parte di Romelu Lukaku, fermato da un problema al ginocchio, anche Stanislavpotrebbe abbandonare anzitempo il ritiro con la propria selezione. La società azzurra è a colloquio con la federazione slovacca nel tentativo di ottenere il ‘permesso’, ore fondamentali: svelato il motivo della possibile assenza contro l’Estonia.rientra in anticipo? La richiesta degli azzurri alla SlovacchiaStanislav, perno del centrocampo azzurro, potrebbe rientrare anzitempo dal ritiro con la Slovacchia.