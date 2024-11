.com - Morta a Roma dopo l’anestesia: lunedì i funerali di Margaret

18 novembre Lentini, in provincia di Siracusa, si raccoglierà per dare l’ultimo saluto ad AgataSpada, la giovane di 22 anniin seguito alper un intervento di rinoplastica. Il sindaco della città, Rosario Lo Faro, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per quella giornata, rendendo pubblico il provvedimento sui canali istituzionali.Un gesto simbolico, con il quale l’amministrazione comunale intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia della ragazza e il dolore collettivo per una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. “È un modo per testimoniare il nostro cordoglio in maniera solenne e concreta”, ha dichiarato il sindaco Lo Faro, sottolineando come la città voglia stringersi attorno ai familiari in questo momento di profonda sofferenza.