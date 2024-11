Lortica.it - La rivoluzione di Troio: tra filosofia e inganno della fame

Certamente, quasi tutti hanno visto il film, altri hanno letto e magari tradotto Omero, la cui metrica in greco era una delle più facili da imparare, certamente più semplice rispetto a quella di Aristofane nelle sue magnifiche commedie. Le Nuvole, ad esempio, presenta il coro come una rappresentazione di una verità universale: le divinità evocate dal filosofo Socrate. È la storia di un figlio stolto e rozzo, Filippide, figlio di un contadino che aveva dilapidato tutte le ricchezzefamiglia alle corse dei cavalli. Il padre, Strepsiade, decide di mandarlo alla scuola di Socrate per imparare la dialettica e difendersi dalle richieste dei creditori strozzini.Filippide, inizialmente, non vuole andare. Alla fine, è il povero padre a recarsi di persona all’agorà del filosofo. Qui Socrate, rappresentato in modo grottesco, è seduto su una cesta sospesa in aria, circondato dai suoi discepoli che discutono e filosofeggiano su argomenti curiosi.