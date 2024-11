Quifinanza.it - Italo Treno assume in tutta Italia, basta il diploma per ogni offerta di lavoro

, la compagnia di trasporto ferroviario privato attiva nel nostro Paese dal 2012, cerca personale di bordo e per i servizi a terra. Tante le offerte dipresenti nell’area Lavora con noi del sito ufficiale. Tra le posizioni aperte spiccano quelle per hostess e steward, macchinista e operatore d’impianto.Al personale operativo non serve la laurea, maildi scuola superiore. Vediamo quali sono i requisiti, i titoli di studio e le mansioni diannuncio.diper 20 hostess e steward di bordoHostess e steward di bordo si occupano del benessere dei viaggiatori a 360 gradi.ne cerca 20 per le sedi di Milano, Roma e Napoli. Le mansioni sono:gestione del catering a bordo;cura del decoro e riordino degli ambienti;di servizi e informazioni ai clienti;supporto del train manager nelle attività operative.