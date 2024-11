Gaeta.it - Inizio dell’inverno: l’anticiclone artico colpisce l’Italia con temperature in calo

L'Italia si prepara ad affrontare un'improvvisa ondata di freddo, segnalata come un anticipo dell'inverno. Le previsioni meteo indicano che a partire da martedì, il Paese sarà colpito da condizioni meteorologiche inusuali per questa stagione, con temperature minime che scenderanno drasticamente. Secondo gli esperti, questa perturbazione porterà cambiamenti significativi in gran parte del territorio nazionale. L'inizio della settimana: nuvole e temperature nella norma. La settimana che inizia martedì è caratterizzata da una debole perturbazione che porterà nuvole su gran parte del Paese. Andrea Giuliacci, meteorologo di 'Meteo.it', spiega che le piogge saranno per lo più concentrate sulle regioni tirreniche, mentre le temperature si manterranno attorno ai valori normali per questo periodo dell'anno.