Infortunio Calhanoglu per ora escluse lesioni | la data del rientro

. L’Inter è in ansia per Hakan. Il regista turco, nella gara di ieri della sua nazionale contro il Galles, è stato sostituito a fine primo tempo per il riacutizzarsi del fastidio muscolare che l’aveva costretto al cambio con la Roma e che gli aveva fatto saltare le partite con Young Boys, Juventus ed Empoli.Ecco le parole del diretto interessato sull’: “Ho iniziato a sentire dolore nello stesso punto in cui mi ero fatto male contro la Roma. Per questo non ho corso rischi e appena ho sentito pizzicare mi sono fermato subito. Domani (oggi, ndr) faremo una risonanza magnetica“., sembrerebbe nulla di graveSecondo Sky Sport, i primi esami effettuati sull’indicano che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.