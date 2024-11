Ilgiorno.it - Il metrò del Vimercatese. L’interrogazione in Regione: "Meglio interrare i binari"

Leggi su Ilgiorno.it

La metropolitana? "interrata". Interrogazione 5 Stelle inper tornare al vecchio progetto del prolungamento della Linea 2 Verde da Cologno a Vimercate: 80% di vagoni e rotaie nascosti nella pancia della terra. L’opzione rientra nel dibattito con l’iniziativa al Pirellone della consigliera pentastellata Paola Pizzighini, che va esattamente in questa direzione. "Troppe criticità per la metrotranvia, a Brugherio taglia a metà un quartiere con tutti i problemi del caso". Non solo. L’esponente 5 stelle che ha raccolto "il malcontento di diversi consiglieri del tracciato" - ci sono anche Carugate, Agrate, Concorezzo e Vimercate - parla "dell’impatto pesante di terrapieni e viadotti sul paesaggio che ha sollevato molte critiche". "La Brianza Est aspetta il collegamento veloce con Milano da decenni – ricorda la consigliera –.