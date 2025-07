Il diavolo va in pensione…e diventa Megadirettore Galattico | il futuro di Anna Wintour

Dame Anna Wintour, dopo 37 anni, lascia la carica di direttrice di Vogue America. Un terremoto, la fine di un’era, si apre un altro conclave. La papessa della moda, 75 anni, che ha dedicato la sua ultima copertina a Laura Sánchez Bezos, ha regnato con il polso di ferro e uno stakanovismo esemplare. Davanti a tale notizia, il mondo social percosso e attonito posta: «Leggenda», «Iconica. Onore e rispetto a una grande donna», «Senza di lei Vogue non ha più senso», «Anche il diavolo va in pensione», «Quarant’anni a guardare la moda in occhiali neri». Ebbene sì, quegli occhiali scuri, che non si tolse neanche davanti alla Regina Elisabetta, servivano, come aveva dichiarato: «A nascondere cosa sto pensando». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il “diavolo” va in pensione…e diventa Megadirettore Galattico: il futuro di Anna Wintour

