LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu si prende la Superpole Race Bulega chiude secondo dopo un avvio difficile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Appuntamento alle ore 15.00 con una fondamentale gara-2. Un saluto sportivo! 12.19 Gara-2 alle ore 15 partirà con Razgatlioglu in prima posizione, seguito da Bulega e da Sam Lowes. 12.17 Toprak Razgatlioglu, con questa vittoria, si porta ad un solo punto dalla testa del Mondiale, guidato da Bulega. 12.16 Razgatlioglu si conferma il più veloce a Donington. Bulega si riprende dopo una partenza difficile. Quarto Bautista, Quinto Locatelli, Sesto Rae, Settimo Petrucci, Ottavo Gerloff, Nono Iannone, Decimo Aegerter. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu si prende la Superpole Race, Bulega chiude secondo dopo un avvio difficile

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna vede Alex Lowes dettare il passo con un solo millesimo su N

LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega cerca il riscatto, tra poco la Superpole Race

