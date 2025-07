Ventimiglia ritrovato bambino di 5 anni scomparso

A Ventimiglia i soccorritori hanno ritrovato sano e salvo Allen, bambino di 5 anni scomparso venerd√¨ notte da un campeggio di Latte, una frazione della citt√†. Allen √® stato ritrovato nascosto all'interno di un ripetitore vicino all'autostrada. ‚ÄúGrazie a tutti, √® andata benissimo‚ÄĚ, ha dichiarato il padre del bambino commosso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Ventimiglia, ritrovato bambino di 5 anni scomparso

BREAKING [13.07-10:00] Ritrovato e sta bene il bambino (5 anni) #scomparso il giorno 11.07.2025 dal Camping "Por la mar", Latte, #Ventimiglia (#Imperia). Grazie a tutti per la collaborazione. Informazioni e aggiornamenti: http://goo.gl/tKHsXK Iscriviti a Vai su X

Momenti di gioia e felicità a Ventimiglia: il bambino di 5 anni scomparso è stato ritrovato e sta bene. I cittadini, i vigili del fuoco e le forze... Vai su Facebook

Ritrovato Allan, il bimbo di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia - Il piccolo Allan, il bimbo di 5 anni scomparso da un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buona salute nella mattinata di domenica 13 luglio. Come scrive gazzetta.it

Ritrovato sano e salvo il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia - Il piccolo era sparito venerdì sera dal camping 'Por la Mar' di Latte. quotidiano.net scrive