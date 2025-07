Tempo di lettura: 2 minuti Ieri sera, i carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti in via del gran Paradiso per una lite. Secondo quanto ricostruito, alcuni residenti avrebbero scoperto l’occupazione abusiva dell’appartamento a loro assegnato al civico 89. Sarebbe nata una discussione e gli occupanti abusivi, supportati da persone ancora sconosciute, avrebbero aggredito i reali beneficiari dell’alloggio. Con l’arrivo dei carabinieri, gli occupanti abusivi si sarebbero allontanati. Indagini in corso per chiarire la vicenda e identificare le persone coinvolte, a cura della compagnia Napoli Stella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggrediti dagli occupanti abusivi: l’intervento dei carabinieri li mette in fuga