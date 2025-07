Licari, eminente firma della Gazzetta dello Sport, ha espresso le proprie opinioni in merito al calciomercato di Milan e Inter. Le sue parole. Fabio Licari, firma autorevole della Gazzetta dello Sport, ha offerto una riflessione critica e realista sulla situazione attuale del calciomercato italiano, soffermandosi in particolare su Milan e Inter. Il giornalista ha evidenziato come entrambe le milanesi stiano attraversando un periodo di difficoltà strategica e finanziaria, con un mercato reso complicato da diversi fattori esterni e interni. Il primo caso emblematico citato è quello di Archie Brown, giovane terzino inglese che sembrava destinato al Milan in serata, ma che nella notte ha scelto il Fenerbahçe, lasciando i rossoneri a mani vuote in quello che Licari definisce “il trasferimento più veloce della storia”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Licari dice la sua, le parole del giornalista circa il momento di calciomercato attraversato da Milan e Inter: le ultime